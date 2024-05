Lo sguardo Espressionista di Ray Piscopo - quando il colore può riuscire a trasformare il visibile

(Di venerdì 17 maggio 2024) A volte ciò che viene osservato necessita un percorso di approfondimento sia dal punto di vista riflessivo e sia da quello interpretativo, perché non sempre le sensazioni riescono a fuoin maniera spontanea; così, dopo aver meditato sull’osservato e su tutto ciò su cui losi posa, l’artista può necessitare di andare oltre la realtà per poter imprimere sulla tela tutto quel ventaglio di emozioni che non possono rientrare nella semplice rappresentazione dell’immagine colta dallo. Dunque la gamma cromatica e il linguaggio stilistico hanno bisogno di tendere verso un’irrealtà funzionale a dare un punto di vista diverso, fuori dall’ordinario proprio perché appartenente al mondo interiore che fuoriesce liberamente senza vincoli razionali. La produzione di Raylegata all’Espressionismo più ...

The Girl with the Needle, di Magnus von Horn - The Girl with the Needle, di Magnus von Horn - The Girl with the Needle è un film formalmente rigoroso e formalmente seducente che però neutralizza la tensione.

L’incanto delle atmosfere di Katia Papaleo, tra Realismo Magico ed Espressionismo Astratto per lasciarsi trasportare dalla bellezza della poesia - L’incanto delle atmosfere di Katia Papaleo, tra Realismo Magico ed Espressionismo Astratto per lasciarsi trasportare dalla bellezza della poesia - Quando il tocco pittorico riesce a entrare in connessione con un'interiorità delicata e al contempo positiva, capace di evidenziare tutto ciò che di bello ...

Calder. Sculpting Time - Calder. Sculpting Time - "Calder. Sculpting Time" esplorerà l'impatto profondo e trasformativo di uno degli artisti più rivoluzionari del XX secolo attraverso uno sguardo mirato. Alexander Calder (1898-1976) ha cambiato il ...