Skateboard - Alex Sorgente strappa l’ultimo pass per le semifinali delle Olympic Qualifier Mazzara eliminato

(Di venerdì 17 maggio 2024) A Shanghai (Cina) prosegue il primo attoSeries, l’appuntamento su due eventi (il secondo si disputerà tra un mese a Budapest) che assegnerà gli ultimiper le Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto concerne lo. Oggi sono andate in scena le qualificazioni del park maschile e dello street femminile, con due azzurri impegnati in terra siatica.si è qualificato alleconpunteggio utile per l’ammissione al turno successivo. L’azzurro, numero 19 del ranking di ammissione ai Giochi, ha chiuso al sedicesimo posto con il totale di 76.80 e si è salvato dalla precoce eliminazione per appena sei decimi. Alessandro, che invece è diciottesimo nella ...