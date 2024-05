Amelia Villano - ecco chi è la sosia di Belen Rodriguez

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha 28 anni ed è nata in provincia di Caserta. Dopo un diploma in tecnico della moda, nel 2015 si trasferisce a Roma per inseguire la sua passione, quella per la musica. Nello stesso anno entra nel cast di The Voice of Italy, gareggiando nel team di Noemi. Il canto e il mondo dello spettacolo continuano a essere il suo grande sogno, tanto che decide di frequentare l’Accademia Artisti nella Capitale, con indirizzo Cinema e Recitazione, per avere una formazione più completa possibile. Come anticipato, l’impegno principale diè quello radiofonico; non a caso, spicca il suo contributo come speaker per RTL 102.5. Oltre alle passioni già menzionate, la vocalist ha coltivato in parallelo anche lo studio della recitazione presso l’Accademia Artisti di Milano. Il suo talento è dunque multiforme, ...