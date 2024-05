Caso Genovese | pm Milano - condannare a 3 anni e 4 mesi l' ex imprenditore

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 mag. (Adnkronos) - I pm diRosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto la condanna a 3e 4e 20 giorni (in continuazione) per Alberto, l'exre delle start up già condannato a oltre 6per stupro, chiamato a difendersi dall'accusa di aver abusato ripetutamente di due giovani, tra il marzo 2019 e il novembre 2020, nel suo appartamento in pieno centro a. Presunti abusi che sarebbero stati messi a segno sempre con lo stesso schema, cioè droga, benzodiazepine e poi ore di violenze. In questo processo, con rito abbreviato,è accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia per aver tentato di convincere, con soldi e regali, una ...

“Sono passati due anni e mezzo dalla sentenza di condanna a 5 anni e 6 mesi e siamo ancora in attesa che il Tribunale di sorveglianza si pronunci per la pena che deve scontare. Non sappiamo ancora nulla”. A dirlo è Edward von Freymann , il papà di ...

