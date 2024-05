Usa - crisi nera fast food Il menu da 5 dollari di McDonald’s è un mezzo autogol

Siamo stati con chef Heinz Beck ad assaggiare Patatine e ham Burger nelle più popolari insegne di fast food , sia nei "mordi e fuggi" tipo Mac o Kfc, sia in quelli più "restaurant-like" come Roadhouse e Old Wild West dove si mangia al piatto e ...

Se si pensa ai fast food , probabilmente vengono in mente immagini di patatine croccanti, hamburger succulenti e bibite ghiacciate. Ma quali sono i Migliori fast food in circolazione? Per rispondere a queste domande, Gambero Rosso ha interrogato lo ...

La crisi dei fast food morde l’America. McDonald’s lancia il menu a 5 dollari - La crisi dei fast food morde l’America. McDonald’s lancia il menu a 5 dollari - La discussione ai vertici della franchigia è nata mentre la società The Conference Board certificava quello che le grandi catene di fast food toccano con mano da tempo: gli americani che vanno ai fast ...

Lidl cambia le regole del gioco: l’incredibile novità che mette in scacco i marchi di fast food - Lidl cambia le regole del gioco: l’incredibile novità che mette in scacco i marchi di fast food - Di tutte le opzioni gastronomiche che abbiamo a disposizione, il cibo veloce si è affermato come una soluzione interessante per molte persone, soprattutto per i più giovani. Tuttavia, non è sempre nec ...