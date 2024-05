La dieta che aiuta la longevità | cosa succede al corpo dopo i 50 anni e come limitare i danni

(Di venerdì 17 maggio 2024) Con l'avanzare dell'età l'organismo si modifica e cambiano anche le sue esigenze. Per restare sani e in forma è importante portare a tavola i cibi giusti, dal corretto apporto energetico e nutrizionale. Oltre alla qualità degli alimenti è essenziale anche l'adeguata quantità dei vari nutrienti, nonché segui...

Una nuova ricerca dimostra che seguire una dieta che imita il digiuno può aiutare a invertire l’invecchiamento biologico riducendo anche il rischio di molteplici malattie. Bastano cicli di 5 giorni per 3-4 mesi

In Europa un bambino in età scolare su tre convive con il sovrappeso o l'obesità . Numeri che sono destinati ad aumentare nei prossimi anni. È l’allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, citando il rapporto World Obesity Atlas ...

Uno studio trentennale ha decretato la miglior dieta per la longevità - Uno studio trentennale ha decretato la miglior dieta per la longevità - Lo studio EPIC ha coinvolto finora mezzo milione di persone provenienti da tutta Europa, l'obiettivo Cercare le correlazioni tra alimentazione e prevenzione ...

La dieta Mediterranea contro il tumore al seno - La dieta Mediterranea contro il tumore al seno - Emerge da uno studio, secondo cui questo tipo di alimentazione permette di abbassare i rischi di tumore al seno ...

Fase di mantenimento nella dieta: come stabilizzare il peso - Fase di mantenimento nella dieta: come stabilizzare il peso - La fase di mantenimento aiuta a mantenere il peso forma che si è raggiunto e quindi a stabilizzarsi. Scopriamo come bisogna procedere ...