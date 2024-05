Ultima generazione ti chiede di essere intollerante | a Roma - il 25 maggi - puoi scoprire come

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Secondo il famoso Paradosso della tolleranza dello storico Karl Popper, se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che tolleranti non sono, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro chi reprime il libero dissenso, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi. L’autoritarismo e l’apologia del pensiero unico attecchiranno e prolifereranno nel ventre caldo della tolleranza democratica, per poi tradirla e piegarla. Invece, il contrasto traoranza e opposizione, secondo Popper, è il principio fondante di una società democratica e devesalvaguardato, tutelando le voci dissidenti. Democrazia è quindi rispetto e tutela dei diritti di tutte le parti di una cittadinanza, non è omologazione alle istanze del più forte. Quello è il Far West. Quindi il paradosso si profila in questo senso: per tutelare la ...