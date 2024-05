‘Amici’ - quello che c’è da sapere sulla finale | Angelina Mango superospite

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – E' tutto pronto per ladi Amici 2023-2024, in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5.in studio, reduce da oltre 1 anno di successi: dal talent show al festival di Sanremo all’Eurovision. Sei i talenti che si sfideranno per conquistare il titolo di vincitore nell'ultimi