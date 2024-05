Spagna - Caso Rubiales | Quel bacio? Spero sia fatta giustizia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Luis, ex presidente della Federcalcio spagnola, si è recato oggi al Tribunale nazionale per ricevere la notifica per il rinvio a giudizio neldela Jennifer Hermoso, per il quale è chiamato a rispondere di aggressione sessuale e coercizione: “solo si facciae che tutto vada per il meglio”. Due anni e mezzo di carcere, è la richiesta della procura: “Confermo quanto ho sempre detto. Quando è successo tutto durante la premiazione a Sydney esisteva una sola versione dei fatti. Col passare dei giorni, una delle parti ha cambiato la sua versione, io manterrò invece la mia fino alla fine perché è la verità”, ha indicato, il quale ha sempre parlato di“consensuale”. SportFace.