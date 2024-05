Lara Vacchino | Una vita da pendolare inseguendo un sogno a forma di pallone

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 17 maggio 2024) Alla scoperta di, esterno alto o trequartista, classe 2004, dotata di una buona tecnica individuale e velocità in forza allo Spezia Women, compagine militante nel girone A di serie C, in prestito dal Genoa Women. Studentessa all’ultimo anno di una scuola privata in procinto di diplomarsi, usufruisce periodicamente di usci...