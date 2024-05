Tre donne bruciate vive | E’ un lesbicidio con lo Stato complice

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 17 maggio 2024) Come nella caccia alle streghe. Al rogo come nell’abisso della mente. Tresono state uccise in maniera orribile perché lesbiche. “Quell’uomo ha dato loro fuoco perché erano lesbiche e militanti”, ha denunciato un gruppo diiscritte a un’associazione per i diritti della comunità LGBT con sede a Barracas, un quartiere di Buenos Aires. Le vittime sono la 42enne Andrea Amarante, la 52enne Pamela Cobas e la sua coetanea Roxana Figueroa. Ma non basta. Un’altra donna, a 49enne Sofía Castro Riglos, sta lottando per sopravre alle ustioni. Il responsabile, Justo Fernando Barrientos, 67 anni, ha lanciato una bottiglia molotov all’interno della stanza dell’hotel familiare dove le due coppievano. Subito dopo ha cercato di suicidarsi tagliandosi la gola, ma èsoccorso e ...