Canottaggio - gli equipaggi dell’Italia per la Coppa del Mondo di Lucerna | 12 imbarcazioni in Svizzera dopo il Preolimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 17 maggio 2024)la regata finale di qualificazione olimpica die para, in programma da domenica 19 a martedì 21 maggio, il Rotsee di, in, ospiterà anche la seconda tappa didel, prevista da venerdì 24 a domenica 26 maggio. Saranno impegnati sul lago elvetico 20 azzurri, tra i quali 16 uomini e 4 donne, suddivisi in 12: parteciperanno le barche già qualificate per le Olimpiadi e le Paralimpiadi ed in alcuni casi l’Italia sarà al via con due. Lo staff tecnico sarà composto da Francesco Cattaneo (Direttore Tecnico), Andrea Coppola (Capo Allenatore settore olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore olimpico femminile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore ...