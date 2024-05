(Di venerdì 17 maggio 2024) Con 44del(BLUD), l'continua a mantenere il suo ruolo diin, ma non è ancora sufficiente per tutti i neonati prematuri ed i lattanti in emergenza che ne hanno bisogno nel nostro Paese. Per questo motivo l'Associazionenadel(AIBLUD Onlus), ha deciso di realizzare, anche in vista della Giornata Mondiale della Donazione del2024, che si celebra il 19 maggio, il progetto "nelle emergenze", che vedrà coinvolte molte delle BLUD operative nel nostro Paese. Le ultime duesono ...

Banche del latte umano donato, l'Italia è leader in Europa - banche del latte umano donato, l'Italia è leader in Europa - Con 44 banche del latte Umano Donato (BLUD), l'Italia continua a mantenere il suo ruolo di leader in Europa, ma non è ancora sufficiente per tutti i neonati prematuri ed i lattanti in emergenza che ne ...

Banca Generali inaugura la sede di BG Suisse Private Bank - Banca Generali inaugura la sede di BG Suisse Private Bank - Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...

Con 44 Banche del latte umano donato Italia ancora leader in Europa. Ma il numero delle donatrici è ancora insufficiente - Con 44 banche del latte umano donato Italia ancora leader in Europa. Ma il numero delle donatrici è ancora insufficiente - Con 44 banche del latte Umano Donato (Blud), l’Italia continua a mantenere il suo ruolo di leader in Europa. Le ultime due Blud sono state aperte in Sicilia, che ora conta 5 banche e rappresenta la ...