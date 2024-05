Estorsione per falsa accusa pedopornografia - individuata banda

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 17 maggio 2024) AGI - Aveva ricevuto un'email, apparentemente inviata da autorità giudiziarie o di polizia, con la quale era stato informato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico per reati dionline seguita un'intimazione a pagare una somma di denaro a titolo di "multa" per chiudere il procedimento penale prima dell'instaurazione del processo vero e proprio. È il caso che ha dato origine all'operazione "Polo Est", condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Lombardia e coordinata dalla Procura di Bergamo. Vittima un cittadino italiano residente in Cina che, ritenendo autentica un'e-mail col logo della Polizia Postale e la firma di un funzionario di polizia (attualmente in pensione, ma citato in diversi siti internet), ha ceduto al ricatto pagando la somma complessiva di 117.500 euro. Preoccupato per gli effetti che ...