Avviso Comune di Torino : predisposizione di un elenco di nominativi per assunzioni a tempo determinato di funzionari pedagogici ( insegnanti scuola infanzia ed educatori nido infanzia ) per la sostituzione di personale assente nelle scuole e nei nidi ...

(Adnkronos) – "Serve un patto, un avviso comune per avere almeno 4 ore di formazione al mese su tema della sicurezza su lavoro in tutte le aziende e altri investimenti nelle scuole perchè gli studenti saranno i lavoratori, gli imprenditori, i ...

Una città unita e responsabile in nome dello sviluppo. In estate i lavori per la fibra, sopralluogo del Viminale alla Piave - Una città unita e responsabile in nome dello sviluppo. In estate i lavori per la fibra, sopralluogo del Viminale alla Piave - Si è parlato di sviluppo economico nel confronto tra i candidati a sindaco organizzato da Confindustria nel pomeriggio di giovedì ...

Roma, 27enne trovata stordita e ferita in casa vacanze: "Sono la nipote di Steffi Graf" - Roma, 27enne trovata stordita e ferita in casa vacanze: "Sono la nipote di Steffi Graf" - (Adnkronos) - Una ragazza di 27 anni che dice di essere la nipote di Steffi Graff è stata trovata mercoledì mattina in stato di semi-coscienza in una stanza di una Casa Vacanze in via Cimarra, a Roma.

Infortuni, Sbarra: "Serve avviso comune per 4 ore formazione al mese su sicurezza in tutte aziende" - Infortuni, Sbarra: "Serve avviso comune per 4 ore formazione al mese su sicurezza in tutte aziende" - L'intervento del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dal palco del Festival del lavoro a Firenze ...