L’Età dell’Ira | arriva su RaiPlay il teen drama con Manu Rios di Elite

(Di venerdì 17 maggio 2024) L'Età dell'Ira E’ approdata in esclusiva sula miniserie iberica. Basato sul romanzo dello scrittore spagnolo Nando López e adattata da Lucía Carballal e Juanma Ruiz de Córdoba, il racconto televisivo ha come protagonista l’attore, noto in Italia per il ruolo di Patrick Blanco in. Al centro della serie c’è Marcos (), adolescente dalla vita apparentemente normale che frequenta il liceo di Madrid. Un’esistenza, quella del giovane, che viene completamente stravolta nel momento in cui viene accusato dell’omicidio del padre. A quel punto, i suoi compagni di classe incominciano a domandarsi che cosa ci sia dietro tale delitto e quale sia la motivazione che può avere spinto il ragazzo a sporcarsi le mani di ...