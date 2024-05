Silhouette a impero - corpetti lavorati e gonne ampie Oltre a tailleur e abiti midi Tutte le alternative chic per spose curvy sofisticate e romantiche

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 17 maggio 2024) Esistono capi che sono più di semplici indumenti. Hanno ormai assunto un significato simbolico e profondo, divenendo quasi un sogno da realizzare. Il vestito del matrimonio riflette decisamente questa descrizione. In questo senso, non fa eccezione la sposa, che nel giorno delle nozze vuole sentirsi bellissima e a suo agio. Come in altri ambiti del mondo della moda, le opzioni per donne plus-size non sono così numerose, sebbene un lento ma evidente cambiamento sia in atto. Per attraversare la navata o le scale che portano al comune, la sposapotrà fare affidamento suavvolgenti e lusinghiere, scegliendo tra modelli principeschi, a sirena o soluzioni più contemporanee. ...