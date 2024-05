Le Figaro incorona Meloni | Leader audace e originale - la sua visione conservatrice può fare scuola

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 17 maggio 2024) “L’Italia è stata regolarmente, nel bene e nel male, il laboratorio dell’innovazione politica in Europa: ha inventato il fascismo, la Democrazia cristiana, la mediacrazia con Silvio Berlusconi, la coalizione dei populismi tra Movimento 5 Stelle e Lega. Con Giorgiasta sperimentando un post-populismo che ora intende esportare in Europa”. Lo ha scritto su LeNicolas Baverez, firma di lungo corso del quotidiano francese e attento osservatore delle dinamiche europee, in un commento pubblicato il 12 maggio scorso. Le: “ha smentito gli oracoli che prevedevano il suo fallimento” “Giorgiaha smentito gli oracoli che prevedevano il suo inevitabile fallimento” e “ha imposto la sua autorità nei confronti del suo governo e della sua maggioranza”, scrive Baverez ripercorrendo ...