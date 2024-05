Europee - Mario Furore annuncia il tour elettoriale in Campania

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 18 Maggio, l’eurodeputato, rappresentante del Movimento 5 Stelle, darà il via al suoelettorale nella pittoresca provincia di Salerno, in. L’obiettivo principale delsarà incontrare cittadini, associazioni e attivisti per discutere delle questioni cruciali che riguardano la regione e presentare il programma politico del Movimento 5 Stelle per le imminenti elezioni. Questorappresenta un’importante opportunità per i cittadini campani di interagire direttamente con il candidato, esprimere le proprie preoccupazioni e visioni per il futuro della regione, e confrontarsi a tu per tu sulle sfide e le opportunità che si prospettano. “Laintende voltare pagina dopo le ...

ROMA – A mezzanotte di oggi è uscito “E tu come stai?” , il nuovo singolo di Mario Biondi . Si tratta di un omaggio a Claudio Baglioni (l’originale è uscito nel 1978) e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Ma le novità per ...

Il truccatore delle star, autore di molti dei look più iconici di Kim Kardashian , è passato per Milano per raccontare di sé ed emozionarsi al pensiero di essere riuscito a realizzare il suo sogno: la sua linea omonima di make-up

Pesaro, torna il Grand Tour Musei : aperture straordinarie notturne e 4 proposte per conoscere la cultura della città - Pesaro, torna il Grand tour Musei : aperture straordinarie notturne e 4 proposte per conoscere la cultura della città - A Pesaro sabato 18 maggio si terrà la notte dei musei, un' iniziativa con aperture straordinarie notturne e diverse proposte per scoprire il patrimonio culturale della città #eventi #cultura #nottedei ...

Parte dal Sohara Luxury Club di Licola il Novella 2000 Party Night Tour 2024 - Parte dal Sohara Luxury Club di Licola il Novella 2000 Party Night tour 2024 - Parte dal Sohara Luxury Club di Licola il Novella 2000 Party Night tour 2024. La prima tappa del ciclo di eventi è in programma venerdì 24 maggio ed è diretta dalla Prato 64 Management dello stylist d ...

Conto alla rovescia per il Tour de France, in mostra in Municipio il Trofeo Grand Départ - Conto alla rovescia per il tour de France, in mostra in Municipio il Trofeo Grand Départ - E' arrivato a Piacenza - e resterà esposto sino a mercoledì 22 maggio, nella cornice di Sala Cattivelli al piano terra del Municipio - il Trofeo Grand ...