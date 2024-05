Quindicenne annegato in piscina a Pinetamare - la Procura apre indagine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Castel Volturno. Si chiamava Cristian Caruso il 15enneieri nellaprivata di un condominio di Castel Volturno, in località. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia e ladi Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’per accertare le cause del decesso, anche se dai primi accertamenti pare si sia trattato di un malore o di una congestione. L’adolescente, che frequentava l’istituto tecnico “Giulio Cesare Falco” di Capua, viveva nella località Brezza al confine tra i comuni di Grazzanise e Capua, insieme al papà e al fratello; aveva perso la mamma qualche anno fa. Sull’incidente sono intervenuti il sindaco di Grazzanise, Enrico Petrella e quello di Capua, Adolfo Villani. “Siamo sconvolti – ha detto Petrella – non ci sono parole per dolori così atroci che sconvolgono ...

