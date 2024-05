Amici 23 - ecco il nome del vincitore | una clamorosa soffiata a poche ore dalla finalissima

(Di venerdì 17 maggio 2024) Manca poco, anzi pochissimo, a uno degli appuntamenti televisivi più attesi e seguiti dell'anno. Si parla delladi23, l'inossidabile format condotto da Maria De Filippi su Canale 5: l'ultimo atto andrà in onda domani sera, sabato 18 maggio, ovviamente sulla rete ammiraglia Mediaset. E mentre cresce l'attesa dei fan, si moltiplicano voci e speculazioni suldell'edizione. I finalisti sono sei e, sui social, circolano versioni di ogni tipo. Per certo tra i più amati, dunque candidati alla vittori finale, c'è Sarah Toscano. Ma per vincere non basta l'affetto del pubblico... Così, qualcuno, ha pensato di rivolgersi all'intelligenza artificiale, chiedendo appunto una previsione suldi questo23, il tutto - come spiega ilmessaggero.it - inserendo dati sulla ...

“ dentro lei e fuori Anna Pettinelli ”. È bastata un’intervista a Superguida Tv per scatenare il gossip e far partire i commenti dei fani Amici 23. L’ex insegnante è pronta per un clamoroso ritorno. La sacrificata, se l’affare dovesse andare in ...

Amici 2024, i premi della finale: 150.000 euro al vincitore, 7 mila a tutti gli allievi - amici 2024, i premi della finale: 150.000 euro al vincitore, 7 mila a tutti gli allievi - Durante la finalissima di amici 2024 saranno assegnati diversi premi, tra cui quello della critica del valore di 50 mila euro ...

'Amici', quello che c'è da sapere sulla finale: Angelina Mango superospite - 'amici', quello che c'è da sapere sulla finale: Angelina Mango superospite - E' tutto pronto per la finale di 'amici', in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. Superospite in studio Angelina Mango, reduce da oltre 1 anno di successi: dal talent show al festival di ...

Amici 23: Petit in pole position per la vittoria finale Analisi delle quote aggiornate - amici 23: Petit in pole position per la vittoria finale Analisi delle quote aggiornate - A pochi giorni dalla finale di amici 23, prevista per sabato 18 maggio, la tensione e l'attesa tra i fan del talent show si fanno sempre più palpabili. La ...