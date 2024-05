Liverpool - UFFICIALE l’addio Thiago Alcantara | occasione a parametro ZERO

Wayne Rooney , ex tra le altre di Everton e Liverpool , ha parlato del periodo negativo del Liverpool e delle sue possibili cause Il Liverpool rischia di salutare definitivamente il sogno Premier League dopo la sconfitta nel derby contro l’Everton. ...

Comunque terminerà, la stagione 2023/24 per il Liverpool sarà in ogni caso speciale. Perché chiude un ciclo storico, sotto la guida di Jürgen Klopp, che ha portato al ritorno in cima alla Premier League dopo trent’anni, alla Champions del 2019, ...