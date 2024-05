Firenze - aperti in notturna il Bargello e Palazzo Davanzati a un euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2023 – Il Museo Nazionale dele il Museo dipartecipano alla Nottepea dei Musei a cui aderisce il Ministero della Cultura e sabato 18 maggio tengono aperte le porte oltre il normale orario di apertura al pubblico. L’accesso ad entrambi i musei, dalle ore 19 in poi, sarà possibile al costo simbolico di 1. Il Museo Nazionale delsarà dunque aperto ininterrottamente dalle 8:15 alle 22 mentre il Museo didalle 13:15 alle 22. L’apertura serale di entrambi i musei del gruppo sarà replicata – con il medesimo orario - anche in occasione della Giornatepee del Patrimonio, in programma sabato 28 settembre 2024.