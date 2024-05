VIDEO IN – Inzaghi ringrazia per l’Ambrogino d’Oro all’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 17 maggio 2024) Imenti di Simonesul palco per la consegna del. L’intervento dell’allenatore nerazzurro.MENTI – L’intervento di Simonea Palazzo Marino in occasione della consegna delno delpubblicato sul nostro canale YouTube e portato dal nostro inviato sul posto Onorio Ferraro. Fonte: YouTube Inter-News.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati