Ostia - Onorato | Il trasferimento della maestra è un fallimento dello Stato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 – “La storia diè un. Ammettiamolo, senza girarci troppo intorno”. Così in un post su Facebook l’assessore capitolino ai Grandi eventi Alessandroin merito alaggredita adda una mammafamiglia Spada. ”Non saranno le passerelle dei ministri a rendere questa ferita meno dolorosa. Non basterà la propaganda delle destre – chesicurezza hanno sempre fatto la loro bandiera – a farci sembrare meno assurdo l’epilogo che tutti noi stamattina abbiamo letto sui giornali. “L’insegnante sarà trasferita in Abruzzo” ha titolato uno dei principali quotidianicittà. Come ...