La Uil in piazza a Bologna contro le morti sul lavoro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ben 218 bare di cartone allineate inMaggiore, a simboleggiare isulin Emilia-Romagna dal 2022 ad oggi. È con questa immagine forte che la Uil torna inMaggiore, poche settimane dopo lo sciopero dei sindacati dopo l'incidente alla centrale di Suviana. "Anche in una regione evoluta come l'Emilia-Romagna ci sono troppesule quello che abbiamo fatto finora non basta", denuncia Ivana Veronese, segretaria confederale Uil. "Noi abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo a Palazzo Chigi per capire che cosa migliorare - aggiunge - senz'altro qualche norma va cambiata e soprattutto bisogna rendere effettivamente praticate le norme che già abbiamo, a partire dall'articolo 41 della Costituzione che dice che si può fare impresa ma nel rispetto dell'ambiente ...

