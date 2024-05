Ascolti tv - ‘Viola come il Mare 2’ vince la prima serata

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) – Nelladi ieri Canale 5 conquista il prime time con la terza puntata di 'Violail2' che ha ottenuto 2.375.000 telespettatori con uno share del 15,1%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Tutto per mio figlio' che ha conquistato una platea di 1.922.000 di telespettatori, pari a uno

Can Yaman in Viola come il Mare 2 Nella serata di ieri, Giovedì 16 Maggio 2024, su Rai1 Tutto per mio figlio ha conquistato 1.922.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Viola come il Mare 2 ha incollato davanti ...

come sono an dati gli ascolti tv della terza puntata della serie tv “Viola come il mare” andata in onda nella serata di ieri, giovedì 16 maggio 2024 ? Ecco i dati Auditel in merito al l’analisi degli ascolti tv del terzo episodio di “Viola come il ...

Ponte sullo Stretto, tutte le risposte ai dubbi: la verità su terremoti, vento, navi, Salvini, Messina, espropri, cantieri - Ponte sullo Stretto, tutte le risposte ai dubbi: la verità su terremoti, vento, navi, Salvini, Messina, espropri, cantieri - come noto, la quasi totalità delle navi portacontainer solca ... principali tipologie di eventi che possono generare Tsunami: • Terremoti con epicentro in mare o anche in terraferma ma in prossimità ...

Corruzione in atti giudiziari, il magistrato Olindo Canali assolto anche in Appello - Corruzione in atti giudiziari, il magistrato Olindo Canali assolto anche in Appello - È stato assolto anche in Appello il magistrato Olindo Canali, accusato di corruzione in atti giudiziari. La sentenza, emessa dalla seconda sezione penale della corte d’Appello di Reggio Calabria, rigu ...

"Viola come il mare" sempre leader su Canale 5 e Mediaset Infinity - "Viola come il mare" sempre leader su Canale 5 e Mediaset Infinity - La terza puntata della serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi ha raccolto oltre 3 milioni 700 mila spettatori (3.672.000 di ascolto medio) ...