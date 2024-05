F1 - Gp Imola 2024 | orari e diretta Libere 1 live

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggioinvasa dai tifosi della Formula Uno per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, che nell'intero weekend vedrà affluire circa 200 mila persone 'Autodromo Enzo e Dino Ferrari', dopo un anno di assenza per la tragica alluvione della passata stagione. Oggi si parte alle 13.30 con la prima sessione di prove. Le Ferrari giocano in casa e per l'occasione Maranello porta il primo pacchetto di aggiornamento della SF-24, nella speranza di contrastare il dominio di Max Verstappen e le Red Bull. Charles Leclerc ci crede: "Stiamo meglio, quantomeno abbiamo la speranza che se facciamo tutto alla perfezione c'è almeno la possibilità di vincere", ha affermato ieri il monegasco che in pista indosserà un casco speciale con il tricolore. Alle 17 le prove2....

Attenzione però perché i rivali non stanno a guardare. Aston Martin si è presentata in una versione profondamente rivista e la stessa Red Bull ha introdotto degli aggiornamenti sull'ala anteriore e ...

Splende il sole sul circuito del Santerno e sarà un turno importante per trovare la messa a punto delle vetture. 13.24 Il Ferrari sta più vincente in assoluto è Michael Schumacher, che da solo detiene ...

C’è il Gp di Formula 1, Salvini ferma lo sciopero dei treni e Imola ringrazia - C’è il Gp di Formula 1, Salvini ferma lo sciopero dei treni e imola ringrazia - BOLOGNA – Ben venga, dice il sindaco di imola, la precettazione decisa ieri sera dal ministro dei Trasporti e della Infrastrutture, Matteo Salvini, dei ferrovieri che erano chiamati allo sciopero per ...

F1: Ferrari, Sainz con i baffi in omaggio al fisioterapista - F1: Ferrari, Sainz con i baffi in omaggio al fisioterapista - (ANSA) - imola, 17 MAG - Look insolito per Carlos Sainz, diretto verso la pit lane per la prima sessione di prove libere che scattano alle 13.30.