La Nato apre a Tokyo? Non ancora Praga spinge - Parigi frena

(Di venerdì 17 maggio 2024)(Repubblica Ceca). La posizione del presidente francese Emmanuel Macron contro l’apertura di un ufficio della, in Giappone, non sembra essere cambiata. La diplomazia ceca si sta battendo per una svolta in occasione del summit dell’alleanza, che si terrà a luglio a Washington, negli Stati Uniti. Ma le aspettative sono basse, considerate le posizioni dell’inquilino dell’Eliseo dietro le quali si potrebbero nascondere anche altri scettici. E trovano conferme tra i colleghi italiani. Lo ripete spesso Petr Pavel, già capo di stato maggiore delle forze armate e presidente del Comitato militare della, da poco più di un anno presidente della Repubblica Ceca: i destini dell’Europa e dell’Asia, dell’Ucraina e di Taiwan minacciati rispettivamente da Russia e Cina, gli amici “senza limiti”, sono ...

