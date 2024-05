(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - “Abbiamo messo a punto una proposta di governo del nostro settore, consapevoli che il mondo dei dispositivi medici e, quindi tutte le tecnologie, anche digitali, hanno bisogno di entrare in un sistema di regole. Stiamo chiedendo unaper il nost

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - “Abbiamo messo a punto una proposta di governo del nostro settore, consapevoli che il mondo dei dispositivi medici e, quindi tutte le tecnologie, anche digitali, hanno bisogno di entrare in un sistema di regole. ...

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - “Abbiamo messo a punto una proposta di governo del nostro settore, consapevoli che il mondo dei dispositivi medici e, quindi tutte le tecnologie, anche digitali, hanno bisogno di entrare in un sistema di regole. ...

Infortuni, Mancini (Fdi): “In 18 mesi fatto molto su sicurezza lavoro, raddoppiati ispettori” - Infortuni, Mancini (Fdi): “In 18 mesi fatto molto su sicurezza lavoro, raddoppiati ispettori” - Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Credo che in questi 18 mesi è stato fatto molto nell’ambito della sicurezza del lavoro, nel campo dei controlli, sono stati raddoppiati gli ispettori e questo ...

Gellona (Confindustria Dm): "Politica industriale per l’innovazione tecnologica" - gellona (confindustria Dm): "Politica industriale per l’innovazione tecnologica" - Lo ha detto Fernanda gellona, direttore generale di confindustria e Dispositivi medici, all’Adnkronos partecipando al convegno dell’Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic) in corso a Roma. Sull ...

Bebe Vio ed Emanuele Lambertini a ingegneri clinici: "Siate al nostro fianco" - Bebe Vio ed Emanuele Lambertini a ingegneri clinici: "Siate al nostro fianco" - Fernanda gellona, confindustria Dispositivi medici; Chiara Sgarbossa, politecnico Milano; Laura Patrucco, Assd; Andrea Giovagnoni, Sirm; Elena Sini, Himss e di ingegneria come Domenico Perrini, ...