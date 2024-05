Mara Venier - diffusa falsa intervista a Sallusti Sono disperat - ho sporto denuncia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dopo un periodo sicuramente non facile, arriva un brutto scherzo per, che ancora una volta è stata vittima di azioni illecite portate avanti grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. La nota conduttrice televisiva ha infatti fatto sapere che la sua immagine è stata utilizzata in modo illegittimo per promuovere alcune false iniziative finanziarie., l’uso improprio della sua immagineè, ancora una volta, vittima del deepfake. La nota conduttrice televisiva, che era già stata coinvolta in una situazione simile lo scorso ottobre quando venne pubblicato un video in cui sembrava invitasse gli italiani ad investire 250 euro in un progetto finanziario, è tornata nel mirino di coloro che utilizzano in modo illecito l’intelligenza artificiale. Già parlando ...

Alessandro Sallusti , intervista to da Mara Venier , che promuove servizi di trading: una intervista mai avvenuta, totalmente falsa , che ancora una volta vede protagonista la conduttrice di Domenica In, che ora si dice «disperata e preoccupata». Già ...

Per Mara Venier sono ore da vero incubo. E non poteva fare altro che presentare una denuncia , alla luce del brutto episodio che la riguarda personalmente. Non è la prima volta che sia vittima di situazioni simili, ma ora è arrivata al limite della ...

Mara Venier ha deciso di procedere con una causa, attraverso il suo avvocato Giorgio Assumma, per una brutta vicenda che la riguarda. “Sono disperata e preoccupata . – ha fatto sapere la conduttrice di Domenica In – La mia immagine continua ad ...

