Sale l’aspettativa di vita globale | aumento di 5 anni entro il 2050

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 maggio 2024 –diè destinata ad aumentare di quasi 5il, con una crescita più evidente soprattutto negli uomini e nei Paesi in cuidiè attualmente più bassa, come quelli dell’Africa sub-sahariana. Lo indica il nuovo studio del Global Burden of Desease 2021, una vasta analisi periodica sul tema della salute che si avvale del lavoro di oltre 11mila collaboratori da tutto il mondo. La ricerca, coordinata dall’Istituto americano per la metrica e la valutazione della salute e pubblicata sulla rivista The Lancet, indica però che aumenteranno anche glicaratterizzati da una cattiva salute, a causa soprattutto malattie cardiovascolari, cancro e diabete. Come ...