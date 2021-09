Milly Carlucci detta le regole | tre anni dopo Ciacci-Todaro | nei Ballando con le Stelle di tutto il mondo esplode la same-sex-dance

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 settembre 2021) Era il 2018 quandofece ballare per la prima volta nella storia dicon ledue uomini ed ora, a tredi distanza, ben tre edizioni diverse del medesimo format hanno sposato il-sex-. Questa settimana infatti sono tornati in onda in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti i rispettivicon leed in tutte e tre i cast c’è una coppia composta da persone dello stesso sesso. In Francia a Danse Avec Les Stars partecipa il cantante Bilal Hassani (visto all’Eurovision 2019) con il ballerino Jordan Mouillerac; in UK a Strictly Come Dancing c’è il vincitore di Bake Off, John Whaite con il ballerino Johannes Radebe; mentre in America a Dancing With The Stars partecipa la prima coppia composta ...