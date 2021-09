VIDEO / Milano Fashion Week, Antonella Fiordelisi alla sfilata di Maryling (Di mercoledì 22 settembre 2021) La sportiva e influencer ha partecipato all'evento della casa di moda che ha presentato oggi la sua collezione Primavera-Estate 2022 Leggi su golssip (Di mercoledì 22 settembre 2021) La sportiva e influencer ha partecipato all'evento della casa di moda che ha presentato oggi la sua collezione Primavera-Estate 2022

Advertising

matteosalvinimi : Milano, altra preziosa “risorsa” mantenuta a spese degli Italiani… - matteosalvinimi : Milano. Rave party abusivo in via dei Pestagalli (zona Rogoredo), musica alta, chiasso e presenza di droghe e stupe… - matteosalvinimi : Qui Milano, con Luca Bernardo. - enzomazza : 5G a Milano. Ho fatto bene a farmi iniettare il microchip ?? - KILLMYMIND05 : RT @GigiUpdatesIta: Gigi Hadid mentre incontrava dei fans dopo le prove per Alberta Ferretti Primavera Estate 2022 a Milano -