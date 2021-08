COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: boom di casi in Irpinia (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica 439 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 25 persone: – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Lacedonia; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di Pietrastornina; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 7, residenti nel comune di Sant’Angelo a Scala; – 1, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica 439 tamponi effettuati sono risultate positive al25 persone: – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Avella; – 1, residente nel comune di; – 1, residente nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Lacedonia; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 3, residenti nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, residenti nel comune di Pietrastornina; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 7, residenti nel comune di Sant’Angelo a Scala; – 1, ...

