Fidenza, disagi per una violenta grandinata che distrugge anche i vetri delle auto | Video (Di martedì 27 luglio 2021) Dal Video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Fidenza si nota come il maltempo abbia creato gravi disagi alla città, che si è ritrovata sotto a un vero e proprio bombardamento. Tra i gravi danni dovuti alle intemperie si segnalano stabili scoperchiati dal vento e palazzi da cui sono volate a terra le tegole. Molti disagi anche al traffico, dove in autostrada, nel nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza, la grandine ha completamente distrutto i vetri di diverse auto rimaste bloccate sull'A1. Fortissime le raffiche di vento che si ...

