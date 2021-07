Vaccini, De Luca avverte: “Se necessario rinviamo inizio anno scolastico” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, fa il punto sulla situazione Vaccini. L’attenzione è massima anche sulla scuola. Le parole del governatore campano (via web)Come di consueto, Vincenzo De Luca ha presieduto la diretta Facebook parlando della situazione relativa al Covid. I temi sul tavolo sono due: l’avanzamento della campagna vaccinale e la futura apertura delle scuole. Tema molto caro al Governatore, che vuole evitare quanto accaduto lo scorso anno. Leggi anche-> Capri, chi era Emanuele Melillo: il conducente morto nell’incidente Nel 2020 ci fu una prima apertura in zona gialla, ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Governatore della Campania, Vincenzo De, fa il punto sulla situazione. L’attenzione è massima anche sulla scuola. Le parole del governatore campano (via web)Come di consueto, Vincenzo Deha presieduto la diretta Facebook parlando della situazione relativa al Covid. I temi sul tavolo sono due: l’avanzamento della campagna vaccinale e la futura apertura delle scuole. Tema molto caro al Governatore, che vuole evitare quanto accaduto lo scorso. Leggi anche-> Capri, chi era Emanuele Melillo: il conducente morto nell’incidente Nel 2020 ci fu una prima apertura in zona gialla, ...

SkyTG24 : Covid, De Luca sui vaccini: “Se necessario rinvieremo inizio scuola' - hyperbros : Green Pass e Vaccini, Vincenzo De Luca attacca Matteo Salvini: tanti esponenti anche di Fratelli d’Italia per fare… - Luca_tern : RT @LegaSalvini: ++ MINISTRI LEGA, NO STRUMENTALIZZAZIONI STAMPA SU POSIZIONE VACCINI ++ “Riteniamo ingenerose le critiche alla Lega e al… - paravani_g : Variante Delta, Luca Richeldi: 'Dati come lo scorso ottobre quando non c'erano i vaccini. Perché ora ho di nuovo pa… - ZumZumPapa : RT @anna30048679: @Napalm51 @Luca__Pagani Il primo lockdown a causa della mancanza dei posti negli ospedali, posti tagliati dalla politica.… -