Il prezzo degli Europei, Oms preoccupata: "Pagheremo gli assembramenti, il Covid non si prende una pausa" (Di martedì 13 luglio 2021) Gli Azzurri hanno vinto gli Europei 2021 e gli italiani si sono dati alla pazza gioia: hanno visto un buffet e ci sono saltati sopra, senza pensare che qualcuno poi dovrà pagare. Quel qualcuno però siamo tutti noi, il conto che ci presenterà è firmato Coronavirus e sarà probabilmente molto salato. Per essere certi di quanto sarà importante l'impatto di questi festeggiamenti bisognerà attendere circa 10 giorni. La curva epidemiologica è già tornata a salire eppure nessuna precauzione fin ora è stata presa. Coronavirus: "La pandemia non si prende una pausa. Quanto accaduto è devastante" Maria Van Kerkhove, epidemiologica a capo del gruppo ...

