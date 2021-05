Covid, USA condivideranno 80 milioni di vaccini entro fine giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Contagi in calo, condivisione dei vaccini e rimborsi alle famiglie con figli. Questi i punti evidenziati dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa alla Casa Bianca. “Vogliamo guidare il mondo con i nostri valori, con questa dimostrazione della nostra innovazione e della fondamentale moralità del popolo americano. Come nella Seconda Guerra mondiale l’America è stata l’arsenale della democrazia, nella battaglia contro la pandemia di Covid-19 la nostra nazione sarà l’arsenale dei vaccini per il resto del mondo – ha detto Biden annunciando che Washington condividerà 80 milioni di dosi nelle prossime sei settimane –. Condivideremo questi vaccini a servizio della fine della pandemia ovunque e non useremo i nostri vaccini per garantirci ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Contagi in calo, condivisione deie rimborsi alle famiglie con figli. Questi i punti evidenziati dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa alla Casa Bianca. “Vogliamo guidare il mondo con i nostri valori, con questa dimostrazione della nostra innovazione e della fondamentale moralità del popolo americano. Come nella Seconda Guerra mondiale l’America è stata l’arsenale della democrazia, nella battaglia contro la pandemia di-19 la nostra nazione sarà l’arsenale deiper il resto del mondo – ha detto Biden annunciando che Washington condividerà 80di dosi nelle prossime sei settimane –. Condivideremo questia servizio delladella pandemia ovunque e non useremo i nostriper garantirci ...

