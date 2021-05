I funerali di Luana D' Orazio | ' Il suo corpo straziato è qui a nome di tutti i morti sul lavoro'

(Di lunedì 10 maggio 2021) L'ultimo saluto alla giovane operaia a una settimana dalla tragedia di Montemurlo (Prato). Le parole del vescovo di Pistoia, mentre prosegue la campagna di solidarietà per dare un sostegno al figlio ...

L'ultimo saluto alla giovane operaia a una settimana dalla tragedia di Montemurlo (Prato). Le parole del vescovo di Pistoia, mentre prosegue la campagna di solidarietà per dare un sostegno al figlio ...AGLIANA - Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo e l'uscita del feretro diD'Orazio nella chiesa di Spedalino ad Agliana dove si sono svolti idella giovane , operaia e mamma di un bambino di 5 anni morta il 3 Maggio scorso nell'azienda tessile di Oste di ...Diocesi di Pistoia Funerale di Luana D'Orazio: l'omelia del vescovo di Pistoia Monsignor Fausto Tardelli In morte di Luana Ore 15.00 - Spedalino Asnelli E' una lunga, lunghissim ...