Corte dei Conti | Attuazione del Pnrr in linea nel primo semestre del 2024

Parafrasando Mao Zedong, il Patto di stabilità non sarà un pranzo di gala. Certo, l’Italia ha portato a casa un compromesso non scontato, che concede allo Stivale della flessibilità sul deficit e una traiettoria sul debito decisamente più morbida. ...

Come per un vestito vecchio: tanti rattoppi , tanti interventi spot e tante risorse spese. Soldi investiti per tamponare nell?immediato, ma che non hanno mai garantito una manutenzione stabile...

Pnrr, per la Corte dei Conti l’attuazione nel semestre “è in linea” - Pnrr, per la corte dei conti l’attuazione nel semestre “è in linea” - La corte ricorda che per effetto della revisione aumentano di 2,9 miliardi le risorse a disposizione del Piano (da 191,5 a 194,4 miliardi), con un cronoprogramma che sconta un incremento della spesa ...

Concorsopoli, la Corte dei conti chiede già 400mila euro di danni a politici e dirigenti della sanità. «Ci fu dolo» - Concorsopoli, la corte dei conti chiede già 400mila euro di danni a politici e dirigenti della sanità. «Ci fu dolo» - PERUGIA - Quasi quattrocentomila euro di danni. Da disservizio e di immagine. È quello che la procura della corte dei conti ora chiede di pagare ai politici, sanitari e ...

Corte Conti, nel primo semestre attuazione Pnrr è in linea - corte conti, nel primo semestre attuazione Pnrr è in linea - Sono solo 15 gli investimenti per i quali sono state segnalate difficoltà attuative (il 7% delle misure da completare) ...