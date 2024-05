PAOK-Panathinaikos mercoledì 15 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 14 maggio 2024) Con un gol per tempo ildi Lucescu ha liquidato l’Olympiakos al Toumba regalandosi nuovamente una chance per lottare per il titolo della Super League greca. A 180 minuti dalla fine sono 4 le squadre che si giocano il trofeo, e tra queste c’è pure ildi Terim, che segue i bianconeri a 3 punti di distacco e a -4 dalla capolista AEK InfoBetting: Scommesse Sportive e