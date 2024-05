Bandiere blu 2024 - l’elenco delle migliori spiagge italiane per regione | Liguria e Puglia sul podio

(Di martedì 14 maggio 2024) Anche per ilè uscito l'elencoBlu, il riconoscimento che decreta le: 236 i comuni premiati per un totale di 485 litorali. La, infatti, resta lapiù premiata con 34 località, lasale a 24, mentre guadagnano 20Campania e Calabria.

