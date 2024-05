La Volta Buona ospiti e anticipazioni oggi 14 maggio 2024 | un trio di grandi donne in studio da Caterina Balivo

(Di martedì 14 maggio 2024) In un pomeriggio dedicato all’eccellenza e alla bellezza dello spettacolo italiano, “La” ci conduce in un viaggio emozionante attraverso il talento e la personalità di tre stelle del panorama artistico contemporaneo. Sul palco brillano Elisabetta Villaggio, Ludovica Martino e Alessia Fabiani,che incantano con la loro presenza carismatica e la loro versatilità artistica. Una prima introduzione… Elisabetta Villaggio, erede di un’illustre famiglia artistica grazie al padre Paolo Villaggio, si distingue per la sua abilità nel trasformarsi tra ruoli comici e drammatici, conquistando il pubblico con la sua versatilità sul grande schermo. Ludovica Martino, giovane e autentica, ha già fatto breccia nei cuori degli spettatori con interpretazioni sorprendenti e coinvolgenti. Infine, Alessia Fabiani, icona di stile e ...

