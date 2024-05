Le autorità americane accusano i Sussex di non aver pagato le quote annuali e di non aver dichiarato le proprie attività Rischiano la sospensione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 14 maggio 2024) Il termine usato dallenei confronti di Archewell, la fondazione di Harry, 39 anni, e Meghan, 42, ha fatto scatenare i social media. La Registry of Charities and Fundraisers, l’organizzazione californiana che monitora l’operato degli istituti benefici, l’ha definita “delinquent”. Una parola che ha un doppio significato: “negligente”, ma anche “delinquente”. Il principe Harry e Meghan Markle mano nella mano in Nigeria X ...