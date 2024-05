Fiumicino - viabilità provvisoria su via Torre Clementina per Gusto Italia in Tour

(Di martedì 14 maggio 2024), 14 – Da domani 15 maggio e fino al 20 maggio 2024, in via di, per permettere lo svolgimento dell’evento “in”, organizzato dall’Associazione ricreativa “La”, sarà istituita la seguente disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – dalle ore 06.00 del 15 maggio 2024, alle ore 20.00 del 20 maggio 2024 e comunque fino al termine della manifestazione, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in via, nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli (via delle Ombrine) e via Orbetello (escluse), in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli ...

Porto, oggi il via ai lavori con il ministro Salvini - Porto, oggi il via ai lavori con il ministro Salvini - Al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Matteo Salvini, il compito di posare la prima pietra del porto commerciale di Fiumicino. La cerimonia è prevista ...

Fiumicino, raid mafioso nel cantiere nautico: distrutti 4 yacht. Trovate taniche di benzina collegate a fili elettrici - Fiumicino, raid mafioso nel cantiere nautico: distrutti 4 yacht. Trovate taniche di benzina collegate a fili elettrici - L’ombra del racket e della mafia dietro il rogo che ha interessato, nella notte tra domenica e lunedì, un cantiere nautico di Fiumicino, alle porte della Capitale. Sul litorale di ...