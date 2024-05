Festival di Cannes - al via la 77° edizione Per l’Italia c’è Sorrentino

(Di martedì 14 maggio 2024) che gareggia con il film “Partenope” La Croisette si accende di nuovo sotto i riflettori: al via oggi la 77°deldi, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo. Un’che si preannuncia ricca di sorprese e novità, tra grandi nomi già affermati e talenti emergenti pronti a conquistare il pubblico. Ad inaugurare la kermesse è il film “Le Deuxième Acte” con Vincent Cassel. Un inizio surreale e ironico per unche promette di esplorare i più disparati generi cinematografici, con un occhio particolare per le tematiche sociali attuali. Alla presidenza della giuria internazionale, quest’anno, troviamo l’attore, regista, sceneggiatore, produttore Xavier Dolan, affiancato da un cast di eccezione che include la regista e sceneggiatrice Maïmouna Doucouré, e ...

La kermesse cinematografica che si terrà dal 14 al 25 maggio è zeppa di grandi del cinema hollywoodiano ma non solo: ecco perché è un' edizione da non perdere

Un'immagine tratta da Rapsodia in agosto di Akira Kurosawa ha ispirato il poster di Cannes 2024 , in programma a maggio sulla Croisette. Un comunicato ufficiale ha svelato il poster di Cannes 2024 , l'evento cinematografico in programma dal 14 al 25 ...

Al via il Festival di Cannes, tra sfarzo grandeur e (anche) cinema - Al via il Festival di cannes, tra sfarzo grandeur e (anche) cinema - Con oltre 5000 giornalisti e 20.000 accreditati a vario titolo, i francesi si spendono il Festival di cannes, che nei suoi quasi otto decenni di vita ha in qualche modo cambiato la storia del cinema, ...

