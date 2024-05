Orche attaccano yacht di 15 metri e lo affondano: “Colpivano lo scafo con forza” - orche attaccano yacht di 15 metri e lo affondano: “Colpivano lo scafo con forza” - L’incidente è avvenuto nello stretto di Gibilterra. A bordo dello yacht, la nave Alboran Cognac, viaggiavano due persone costrette ad abbandonare l’imbarcazione ...

Un superyacht da 35 milioni di dollari: l'imbarcazione 'Crazy Me' nel porto di Monopoli - Un superyacht da 35 milioni di dollari: l'imbarcazione 'Crazy Me' nel porto di Monopoli - Arrivato nei giorni scorsi, sarebbe in Puglia per una cerimonia "riservata ed esclusiva": è di proprietà del magnate indiano Rattan Chadha ...

Lo yacht da favola dell’imprenditore indiano dell’acciaio attraccato a Monopoli: a bordo piscina e pista da ballo. Vale 35 milioni - Lo yacht da favola dell’imprenditore indiano dell’acciaio attraccato a Monopoli: a bordo piscina e pista da ballo. Vale 35 milioni - “Le linee della barca, nella loro sinuosità, ricordano quelle di un’orca marina. Con tutte queste caratteristiche ... lo scorso 10 agosto Michael Jordan con la famiglia era nel suo yacht la M’Brace, ...