Incontro del Gruppo Territoriale 5Stelle Caserta in vista delle elezioni europee

(Di martedì 14 maggio 2024). Il, per ledell’8 e 9 giugno prossimi, presso la sede in via San Carlo n. 22, ha organizzato unper giovedì 16 maggio, ore 16.00. Relatori saranno il prof. Pasquale Tridico, capolista Circoscrizione Sud, ed il dott. Danilo Della Valle, candidato nella medesima e nostro concittadino. Interverranno i deputati Agostino Santillo e Enrica Alifano nonché l’Assessore Carmela Mucherino. Lo scopo è quello di far conoscere le proposte del Movimento 5S, soprattutto nei determinanti settori della Pace e del Lavoro con l’ambizione di spingere la governance europea a porre in primo piano la “persona” in luogo del “profitto”.

Fedez e la telefonata a Iovino per “un incontro chiarificatore”, poi il pestaggio. I filmati e le testimonianze: cosa è accaduto - Fedez e la telefonata a Iovino per “un incontro chiarificatore”, poi il pestaggio. I filmati e le testimonianze: cosa è accaduto - Fedez indagato. Le accuse sono di rissa, lesioni e percosse in concorso per l’aggressione al personal trainer romano Cristiano Iovino. Di ieri la notizia della comunicazione della notizia di reato dei ...

Napoli, al Maschio Angioino la Fondazione Valenzi presenta l'incontro «Quale sostenibilità» - Napoli, al Maschio Angioino la Fondazione Valenzi presenta l'incontro «Quale sostenibilità» - L'iniziativa della Fondazione Valenzi nell'ambito «Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024» promosso da ASVIS - Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile si articola in ...

Vacanze estive per la terza età, a Riccione un incontro pubblico - Vacanze estive per la terza età, a Riccione un incontro pubblico - Giovedì 16 maggio, nella sala del Consiglio comunale di Riccione, si parlerà di vacanze estive per la terza età. Infatti, a seguito di procedura di co-progettazione ad evidenza pubblica, il Comune di ...