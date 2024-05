Milano - ondata di sostegno per Christian Di Martino | cori e striscioni a porta Venezia

(Di martedì 14 maggio 2024)– Nella mattina di martedì 14 maggio, alle ore 9.30, un gruppo di cittadini, associazioni e comitati, ha organizzato inun raduno di solidarietà per Chirstian Di, il poliziotto che da giovedì scorso lotta tra la vita e la morte nella terapia intensiva dell’ospedale Niguarda per le tre coltellate ricevute alla stazione di Lambrate. Fortunatamente, il viceispettore si è svegliato e non è più in pericolo di vita. L’agente, sul cui letto veglia la maglia dell’Inter del cognato Federico Dimarco, ha ricevuto anche le visite di De Corato e La Russa che sono passati in ospedale per omaggiarlo e augurargli una pronta guarigione. Una notizia festeggiata in mattinata da un gruppo di manifestanti che, cone un grande striscione appeso all’inizio di Corso Buenos Aires (civico ...

